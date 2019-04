MILAN CASSANO MEDIOCRE / Antonio Cassano, ospite negli studi di 'Tiki-Taka', ha commentato il momento del Milan dopo il ko col Torino, criticando l'attuale rosa a disposizione del tecnico rossonero: "Gattuso si prende responsabilità che non ha, per me ha una rosa mediocre.

Ai miei tempi in rossonero, tra i calciatori che ci sono ora non avrebbe giocato nessuno. Il Milan deve puntare a vincere, è una delle squadre con più storia al mondo, non può puntare ai piazzamenti". 'Fantantonio' difende quindi l'allenatore, che potrebbe lasciare Milanello nelle prossime settimane.