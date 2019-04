CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO MALDINI GATTUSO GAZIDIS / Momenti delicatissimi in casa Milan dopo la sconfitta con il Torino. Sconfitta pesante che mette seriamente a rischio il futuro del tecnico Gattuso.

Come riportato da 'Sky Sport', l'allenatore è stato fino a pochi minuti fa a colloquio con Ivane Paolo. Summit durato quasi un'ora. Confermato il giorno di riposo previsto domani per la squadra, per ora Gattuso confermato ma è possibile che ci siano altri incontri e altri colloqui societari. Gattuso rischia, l'ipotesi Giunti come traghettatore prende quota