p>NAPOLI CHAMPIONS QUALIFICATO / La sconfitta del Milan col Torino vale un altro verdetto per la Serie A 2018/19: il Napoli, infatti, è matematicamente qualificato alla prossima Champions League. I partenopei disputeranno la massima competizione continentale per la quarta volta di fila e trovano una qualificazione europea per la decima stagione di fila, unica squadra italiana capace di riuscirci nell'ultimo decennio. I partenopei hanno celebrato il traguardo con il tweet visibile in basso.