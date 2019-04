TORINO MILAN CAIRO / Urbano Cairo, presidente del Torino, è felice dopo la vittoria sul Milan, ma invita tutti a tenere i piedi per terra. "Calcoli Champions? Assolutamente no - ha spiegato a 'Sky Sport' - Serata che ci ha regalato una grande soddisfazione, ma non possiamo godercela troppo. Dobbiamo pensare subito al derby con la Juventus e stare totalmente sul pezzo, per provare a ripetere la gara di oggi o fare addirittura meglio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il momento più bello della mia era? Ne abbiamo avuti altri belli. Ora dobbiamo essere focalizzati sul derby, giocheremo oltretuto già venerdì. La Juve sarà un avversario fortissimo, il nostro mister dovrà inventarsi qualcosa.fin qui ha fatto un lavoro notevole per dare consapevolezza, autostima e soluzioni sul campo ai ragazzi. Le gambe non ci hanno tremato stasera, questo è molto importante ed è merito di tutti. Per la lotta europea è ancora tutto aperto, ma noi ci siamo e dobbiamo continuare così fino alla fine".