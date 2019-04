TORINO MILAN SIRIGU / Grande protagonista anche nella vittoria sul Milan, il portiere del Torino Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la gara: "Arrivati a quattro partite dalla fine il nostro obiettivo era stare aggrappati a questo gruppone che si gioca Champions ed Europa League.

Il nostro gruppo è cresciuto gradualmente, ha trovato continuità: abbiamo un finale di stagione tosto, ma ci arriviamo bene anche dal punto di vista mentale".

CHAMPIONS - "Ci sono avversari ancora sopra di noi, molto in forma, per la Champions sarà dura ma quest’entusiasmo mi riporta a quando col Palermo avevamo una squadra di ragazzetti e ci giocammo con la Sampdoria il quarto posto fino all’ultima giornata".

CARRIERA - "Ho avuto l’impressione di essere sottovalutato, in Francia c’era difficoltà a vedere il campionato, si valutava solo il cammino del PSG in Champions. È un difetto di noi italiani, che facciamo fatica a guardare gli altri campionati, lo vedevo anche con Thiago Motta".

NAZIONALE – "Io titolare? Non mi compete questa domanda, decide il mister che sceglie in base ai suoi interessi. Gioca chi più è in forma e chi dà maggiori garanzie: noi dobbiamo tutti aiutare Donnarumma a farlo diventare il nuovo Buffon. Non bisogna solo coccolarlo, bisogna dargli anche la giusta concorrenza".

