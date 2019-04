MILAN SALVINI GATTUSO / Altra sconfitta per il Milan e altra serata amara per un tifoso d'eccezione: Matteo Salvini, ministro dell'Interno, commenta come di consueto le sorti della sua squadra del cuore e, come avvenuto di recente, non le manda a dire, anzi.

Doppio post infuocato su Twitter del politico meneghino, che non risparmia nessuno e lancia una provocazione: "Ahimè, il nostro Milan non c’è più. Cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli splendidi tifosi rossoneri. Di tutti gli altri (società, dirigenti, allenatori e “giocatori”) non si hanno notizie positive da tempo. VERGOGNA. Fate giocare i ragazzi della Primavera. Sempre e comunque Forza Milan".