TORINO MILAN MAZZARRI / "E' una partita che ci ha fatto capire che siamo cresciuti tanto - ha dichiarato a 'Sky Sport' Walter Mazzarri, tecnico del Torino, dopo la vittoria sul Milan - Abbiamo vinto con merito con una squadra molto forte. In passato quando giocavamo queste partite si vedeva un po' di sudditanza psicologica, ora ce la giochiamo alla pari con tutti. Speriamo che questa stagione finisca al meglio e che la prossima possa andare ancora meglio. La mia espulsione? Ero calmo, l'arbitro guardi meglio cosa succede in campo. Valutate voi cosa è successo. Si vede che agli arbitri piace tenermi d'occhio, ad altri allenatori non succede. Il cambio di Berenguer? Mi sembrava stanco, aveva speso tanto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Meno male che ha fatto questo gran gol prima di uscire, se lo merita, sta crescendo insieme al resto della squadra. Cerchiamo di sfruttare la rosa per le qualità che abbiamo a disposizione, magari dovremmo migliorare un po' nella scelta dell'ultimo passaggio ma riusciamo a giocare in maniera più aggressiva, con una difesa più alta. Quando allenavo iltenevo il baricentro più basso di 10-15 metri in considerazione delle caratteristiche dei difensori e delle ripartenze in velocità con. In questo Torino, possiamo pressare più alti perché riusciamo a reggere l'uno contro uno anche a campo aperto. Bel gioco o praticità? Io penso a giocare bene, ma se non riesci a fare bene la fase difensiva diventa tutto più difficile".