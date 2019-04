MILAN GATTUSO / Sconfitta pesante per il Milan in casa del Torino, con i rossoneri che escono dalla zona Champions League e vedono complicarsi la rincorsa all'obiettivo stagione. Gennaro Gattuso, tecnico milanista, non si sottrae alle critiche nel postpartita. "Piega della stagione? Parliamo della partita, siamo stati condannati da un episodio - ha dichiarato a 'Sky Sport' - E' un periodo che gira così, prendiamoci le nostre responsabilità. Il rigore è stato molto ingenuo, abbiamo giocato contro un avversario che ti fa giocare male, ma non stiamo rendendo bene e facciamo fatica. La squadra non riesce a reagire, se vedo questo anche in allenamento non posso dire diversamente in conferenza stampa. Il primo responsabile, con grande onestà, sono io.

Non siamo brillanti e pensiamo troppo, se ci manca anche l'entusiasmo devo farmi anche io qualche domanda sul fatto che non riesco a entrare nella testa dei giocatori. Futuro? Io sono legato ai risultati. Stiamo facendo fare figuracce a una squadra storica, è un dato di fatto. Dobbiamo analizzare determinate situazioni che ci stanno succedendo, in questo momento dobbiamo essere bravi a commettere meno errori possibili. Dobbiamo però ripartire dal fatto che stasera ho visto la prestazione di una squadra viva che ha fatto quello che doveva fare, cose che connon avevo visto. Sicuramente dobbiamo crescere, devo migliorare anch'io. Non è la rosa più forte d'Italia ma è una squadra con dei valori molto promettenti. Il rigore? Si può lavorare sulle ingenuità ma preferisco parlare di aspetti di gioco e di concetti, su altre cose per cambiare la mentalità ci vuole un po' di tempo in più".