p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Nel corso del suo intervento a 'Che tempo che fa', il tecnico della Juventusha confermato l'intenzione di restare sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione: "L'ho già detto: resto alla Juve! Ho ancora un anno di contratto, poi col presidente ci incontreremo".

L'allenatore è tornato sullo scudetto vinto con grande anticipo e la delusione Champions: "Siamo andati in vacanza in anticipo, ma la Champions c'è rimasta un po' di traverso: lo sport è così, bisogna accettare le sconfitte. È una competizione difficile, ci sono squadre che ci hanno messo tantissimi anni per vincerla, negli ultimi cinque il nostro livello si è alzato notevolmente".

