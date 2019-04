SERIE A TORINO MILAN / Il Torino batte il Milan 2-0 e lo aggancia al quinto posto in classifica, entrando di prepotenza in lotta per la Champions League. Primo tempo di gran ritmo ma equilibrato, Belotti scalda i guanti di Donnarumma e Suso e Calhanoglu fanno lo stesso con Sirigu. Nella ripresa, solo Toro: fallo ingenuo di Kessie su Izzo, Belotti (58') spiazza Donnarumma dal dischetto.

colpisce una traversa clamorosa, ma arriva poco dopo il raddoppio da parte dicon un gran destro (69'). Finisce malissimo per il Milan, conespulso per un applauso ironico all'arbitro(81'). Milan fuori dalla zona Champions e sorpassato dalla, si fa dura pere soci.

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus* 88 punti; Napoli* 70; Inter* 62; Roma* 58; Milan*, Atalanta, Torino* 56; Lazio* 55, Torino 53; Sampdoria* 48; Cagliari*, Fiorentina 40; Sassuolo, Spal* 39; Bologna* 37; Parma* 37; Genoa* 35; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone* 23; Chievo* 15.

* UNA PARTITA IN PIU'

