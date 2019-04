Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>TORINO MILAN ROMAGNOLI / Finale tesissimo quello di Torino-Milan : sul 2-0 per i granata, il difensore rossonero Romagnoli è stato espulso al minuto 81 per un applauso ironico nei confronti dell'arbitro Guida, che ha avuto parecchio lavoro stasera: altri cinque i cartellini gialli estratti per la squadra di Gattuso (Donnarumma, Conti, Kessie, Paquetà e Suso), uno solo per quella di Mazzarri (Moretti). Una serata da dimenticare per i milanisti, che vedono allontanarsi la qualificazione alla prossima Champions.