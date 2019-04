Milan, Gattuso via subito? Tutti i nomi per la panchina

MILAN GATTUSO SARRI GASPERINI CONTE GIUNTI GARCIA / La sconfitta con il Torino inguaia il Milan in chiave Champions League. Rossoneri sorpassati dalla Roma, agganciati dal Torino e che potrebbero anche essere staccati dall'Atalanta. Sconfitta che potrebbe determinare il futuro di Gattuso. Primavera difficilissima per il tecnico rossonero, a partire dal derby con l'Inter cui pure il Diavolo era arrivato da favorito e dopo cinque vittorie di fila.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Da lì in poi, con l'ammissione da parte del tecnico calabrese di sentirsi in discussione e per nulla sicuro del proprio futuro, un crollo quasi verticale, con appena cinque punti in sette gare e l'eliminazione indi mercoledì scorso. A questo punto gli interrogativi aumentano e potrebbe addirittura esserci l'esonero lampo, con Federicotraghettatore fino a fine stagione. Per l'anno prossimo, sale la candidatura di Antonio Conte presente sugli spalti per Torino-Milan . Continuano a piacere in alternativa, più difficili le piste che portano a Rudi