JUVENTUS ALLEGRI ADANI / Ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Rai ‘Che Tempo che fa’, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato il durissimo botta e risposta con Daniele Adani di ieri sera: "Sei fortunato, mi sono arrabbiato ieri quindi stasera son calmo (ride). È una questione di rispetto del lavoro, solo quello.

Dopo la gara è normale dover rispondere alle domande, se però devo andar lì e devo sorbirmi tutte le volte la ramanzina e le spiegazioni di cosa devo fare, questo no, anche io sono umano. Io non spiego a te cosa devi fare, mi sono arrabbiato: una volta, due volte, tre volte...”.

L’allenatore ha ricordato che anche un anno fa, sempre dopo un Inter-Juve, ci fu un battibecco simile: “Le critiche le accetto, fanno parte del lavoro, sono costruttive. Rispondo, poi puoi dire che non capisco niente, ma lo fai dopo, è una tua opinione. Posso piacere o non piacere, ma andare a discutere del lavoro altrui se uno non è ferrato, è una mancanza di rispetto ed educazione. L’anno scorso è successa la stessa cosa, con l’Inter, sempre con l’Inter, con Higuain che fece gol alla fine. Non scrivo niente, ma ricordo tutto”.

