Torino-Milan, Kessie su Izzo: rigore per i granata

TORINO MILAN KESSIE IZZO / Torino in vantaggio sul Milan, al 58', per un calcio di rigore trasformato da Belotti e concesso per atterramento di Izzo ad opera di Kessie. Spinta non clamorosa ma molto ingenua e plateale del centrocampista rossonero sul difensore granata, che si preparava a colpire di testa.

Inutili le proteste degli ospiti, l'arbitroconferma il penalty e ilnon interviene. Pochi minuti prima aveva protestato a più riprese la squadra di casa, per il mancato secondo giallo areo di una trattenuta sullo stessoera stato quindi allontanato dal direttore di gara.