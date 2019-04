SAMPDORIA LAZIO CONFERENZA GIAMPAOLO / È un Marco Giampaolo deluso ed amareggiato quello che si presenta in sala stampa dopo la sconfitta interna con la Lazio.

Al tecnico non è andato giù il primo tempo dei suoi: "Non abbiamo giocato all'altezza il primo tempo, mi fa rabbia aver sfiorato il pareggio nel secondo nonostante l'inferiorità numerica, vuol dire che le qualità ci sono", ha dichiarato in conferenza, "Abbiamo salvato l'orgoglio, non la partita, ma così non ci puliamo la coscienza".

Sul futuro, l'allenatore blucerchiato ha svelato un retroscena di spogliatoio: "Il mio rinnovo dipende dai giocatori, ho un patto con loro: se capisco che sono diposti e motivati per colmare quell' "uno" che manca sapete che qui sto bene. Amo la squadra e la città, ma se capisco che non ci sono le condizioni per chiudere quel cerchio non voglio deludere le aspettative di nessuno".

