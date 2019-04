CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Matthijs de Ligt è uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato: sul difensore dell'Ajax ci sono vari top club europei, tra i quali Juventus, Bayern Monaco e Barcellona.

L'olandese, però, non ha ancora le idee chiare: il calciatore, rispondendo alle domande dei suoi tifosi sul profilo Instagram del suo attuale club, non ha dato scelte sulla maglia che indosserà nella stagione 19/20. "Non ho preso una decisione, non ne ho idea", ha dichiarato, "sono concentrato sul finale di stagione, ci giochiamo ancora tantissimo ed è quello che conta".

De Ligt ha anche scherzato sul suo possibile prezzo: "Non credo che costerò più di De Jong, di norma un centrocampista costa di più. Non lo so, questo dipende dall'Ajax, non sarà una mia decisione. Frenkie è stato venduto per una cifra ragionevole, vedremo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui