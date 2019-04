Sampdoria-Lazio, Ventura a Marassi per il dopo Giampaolo?

CALCIOMERCATO SAMPDORIA VENTURA / «Se sono qui per vedere la mia nuova squadra? Non lo so, vediamo. Speriamo ci sia qualcosa». Scherza così Gian Piero Ventura in tribuna a Marassi, seduto accanto a Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L’ex Ct dell’, dopo la parentesi sfortunata in Nazionale dello scorso anno, si è gustato il matchallo Stadio Luigi Ferraris. La permanenza di Marcosulla panchina dei blucerchiati è in forte dubbio e l’ex allenatore del, ridendo, sembra volersi candidare come sostituto. Un’ipotesi difficilmente percorribile: il nome più accreditato per il dopo Giampaolo al momento è Stefano