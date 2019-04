CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Il Napoli blinda il secondo posto con la vittoria sul Frosinone, ma gli azzurri sono già impegnati nelle riflessioni in vista della prossima stagione. Diversi i giocatori che potrebbero dire addio su indicazione di Ancelotti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra questi, secondo il 'Corriere dello Sport', anche Faouzi. L'algerino non è stato particolarmente brillante al rientro, in questa stagione, dopo il duplice infortunio al ginocchio della scorsa annata e se nelle ultime giornate non dovesse dare adeguate garanzie fisiche sarà messo sul mercato.