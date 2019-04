SAMPDORIA LAZIO INZAGHI / Lazio che espugna Marassi battendo 2-1 la Sampdoria, anche se con un po' di sofferenza nel finale. Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, è comunque molto soddisfatto. "Calo nel secondo tempo? Ci sono anche gli avversari, la Samp anche in dieci non ha mai mollato - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Se Romulo avesse segnato il 3-0 invece di prendere il palo sarebbe stata una gara chiusa, invece loro sono poi tornati in partita su una nostra disattenzione.

Non dimentichiamo che veniamo da una semifinale di Coppa Italia molto dura, in ogni caso questa squadra sta disputando un'ottima stagione e lo sta dimostrando.? E' un giocatore forte, io l'ho sempre difeso e ho preteso di tenerlo con noi, è forte e da' sostanza alla squadra. Lavora bene con la squadra e nello spogliatoio è benvoluto, è un'alternativa validissima. Di volta in volta devo scegliere due posti tra lui,, ho l'imbarazzo della scelta. Quota? Non dobbiamo guardare la classifica, siamo in ritardo ma questa vittoria ci tiene dentro. Non abbiamo un calendario semplicissimo ma se giochiamo così sarà un problema per le altre, a cominciare dalla gara con l".