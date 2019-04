SERIE A SAMPDORIA LAZIO / Reduce dalla conquista della finale di Coppa Italia, la Lazio di Simone Inzaghi passa anche sul campo della Sampdoria e si rimette in corsa per un posto in Champions League. Decide un super Caicedo, autore di una doppietta nei primi 20 minuti di gioco con una grande azione di potenza prima e un perfetto stacco di testa poi. Nella ripresa la squadra blucerchiata riapre però il match nonostante l'espulsione di Ramirez: in rete Quagliarella, che raggiunge quota 150 gol in Serie A.

Tantissime emozioni anche nel finale con i pali colpiti dae la clamorosa occasione sottoporta fallita da. La squadra di Inzaghi si riporta così a -3 dallain attesa di, rimettendosi in piena corsa per il quarto posto.

SAMPDORIA-LAZIO 1-2

3', 19' Caicedo (L), 57' Quagliarella (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 88 punti; Napoli* 70; Inter* 62; Roma* 58; Milan, Atalanta 56; Lazio* 55; Torino 53; Sampdoria* 48; Cagliari*, Fiorentina 40; Sassuolo, Spal* 39; Bologna* 37; Parma* 37; Genoa* 35; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone* 23; Chievo* 15.

* UNA PARTITA IN PIÙ

