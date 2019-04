SAMPDORIA LAZIO QUAGLIARELLA / Intramontabile, 36 anni e non sentirli: Fabio Quagliarella continua a stupire e arricchisce il suo score andando a segno anche in Sampdoria-Lazio.

La rete dell'1-2 è la 150 dell'attaccante di Castellammare di Stabia ina distanza di 14 anni dal primo gol nel massimo campionato: era il 21 dicembre 2005 quando in un Ascoli-Treviso Quagliarella esultò per la prima volta per una rete in Serie A. Oggi le esultanze non diventate 150 per uno degli attaccanti italiani più prolifici degli ultimi anni che ora punta allo scettro di re dei bomber (ha due reti di vantaggio di).