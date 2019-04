PAGELLE TABELLINO SAMPDORIA LAZIO / La Lazio di Simone Inzaghi è riuscita a conquistare tre punti fondamentali in chiave europea, superando per 1-2 la Sampdoria di Giampaolo al Ferraris. Dopo un gran primo tempo, la formazione biancoceleste ha sofferto nella ripresa, pur essendo in superiorità numerica per l'espulsione di Ramirez. Fondamentali sono stati i due gol realizzati da Caicedo, partito titolare al posto di Immobile. Il numero 20 è stato bravo a rubare prima un pallone a Colley e poi a superare Audero con un colpo di testa. Inutile il gol di Quagliarella nella ripresa.

SAMPDORIA

Audero 6 - Prova a chiudere lo specchio a Caicedo in occasione del primo gol biancoceleste, senza riuscirci. Completamente incolpevole sul secondo gol.

Sala 5,5 - Non entra mai in partita, soffrendo le incursioni dei calciatori avversari. Spinge poco e male. Dall'82' Gabbiadini SV.

Ferrari 5,5 - Chiamato a vedersela con Caicedo, il centrale esce spesso sconfitto dai duelli.

Colley 4,5 - Parte con un disastro, consegnando un'autostrada a Caicedo, che realizza il vantaggio biancoceleste. Esce al 17' per un problema di stomaco. Giornata da dimenticare. Dal 17' Tonelli 5,5 - Entra e si fa rubare il tempo da uno straordinario Caicedo. Dopo essersi riscaldato, è protagonista di un paio di buone chiusure.

Murru 6,5 - È uno dei migliori della squadra. Ultimo ad arrendersi, prova a spingere come può. Prende un palo, dopo una grande conclusione.

Praet 6 - Si muove in mezzo al campo e prova a dare vivacità a una manovra che non riesce però a trovare sbocchi.

Ekdal 6,5 - Si piazza davanti alla sua difesa ma non riesce a proteggerla nel migliore dei modi. Nella ripresa scodella una traiettoria al bacio, che porta al gol Quagliarella.

Linetty 5,5 - Poco frizzante quest'oggi, assume l'atteggiamento compassato della squadra. Dal 46' Jankto 6,5 - Ha un impatto positivo sulla gara. Mette un ottimo pallone, poi sciupato, per Defrel.

Ramirez 5 - Giornata da dimenticare per il fantasista. Prima prende un giallo per proteste e poi ne prende un altro, esagerato, per aver calpestato un avversario. Unico acuto: una punizione ben indirizzata.

Defrel 5 - Non sembra il miglior Defrel dell'ultimo periodo. Poco convinto, corre lungo il fronte offensivo, provando a ottenere palloni giocabili. Al 75' si divora un gol fatto, mandando fuori.

Quagliarella 6,5 - Riporta in vita i suoi con un gol pesantissimo. È l'arma in più di questa annata, per lui, magica: 150° gol in Serie A e 23° centro in campionato.

All.: Giampaolo 5,5 - L'atteggiamento mostrato dai suoi nel primo tempo è da incubo. In 10 la squadra sembra responsabilizzarsi e riprendere in mano le redini della gara, senza però riuscire a trovare il pareggio. Può essere soddisfatto a metà.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Fa una bella parata su Ramirez nel primo tempo.

Incolpevole sul gol di Quagliarella.

Wallace 5 - Brutto e poco attento il posizionamento in occasione del gol di Quagliarella.

Acerbi 5,5 - Non entusiasmante sull'azione che ha portato la Sampdoria al gol. Poco deciso anche nelle chiusure. Forse è stato condizionato dall'ammonizione.

Bastos 6 - Uno dei migliori della retroguardia biancoceleste. Il suo contributo è prezioso in diverse occasioni.

Romulo 6,5 - Fa su e giù lungo la fascia, mettendo quantità e qualità. Sforna un assist al bacio per il secondo gol di Caicedo e colpisce anche un palo. Dal 68' Marusic 5,5 - Entra ma non si vede molto.

Parolo 6 - È sempre prezioso per la sua intelligenza tattica. Si fa trovare spesso al posto giusto e riesce a chiudere gli spazi agli avversari.

Leiva 5,5 - È forse uno degli elementi peggiori del centrocampo biancoceleste. Spesso appare troppo nervoso.

Cataldi 6 - Svolge una gara ordinata. Nel primo tempo prova a osare, inserendosi tra le linee con il pallone al piede. Dal 78' Badelj SV.

Lulic 5,5 - Meglio nel primo tempo, come il resto della squadra. Nella ripresa è costretto a rincorrere gli avversari, non sempre riuscendoci.

Correa 6,5 - GIoca un gran primo tempo, impensierendo la retroguardia avversaria. Nella ripresa fatica a farsi vedere e a far valere la sua tecnica. Nel complesso è più sufficiente. Nei secondi finali si divora l'1-3.

Caicedo 7,5 - Ha un impatto devastante quest'oggi: ruba subito un pallone a Colley e, dopo 50 metri di campo, ha la freddezza di superare Audero con un tiro alla sua destra. Dopo un po' torna a freddare il portiere della Sampdoria, superando in elevazione Tonelli e piazzando un colpo di testa micidiale.Dal 63' Immobile 6,5 - Colpisce una traversa con una grandissima punizione. Splendido il passaggio per Correa che poteva valere il terzo gol.

All.: Inzaghi 6,5 - Fa una scelta coraggiosa, inserendo Caicedo al posto di Immobile. Il numero 20 lo ripaga due volte, siglando un'importantissima doppietta. Da rivedere l'atteggiamento mentale mostrato nella ripresa, momento in cui la squadra ha subìto il ritorno degli avversari in inferiorità numerica.

Arbitro: Maresca 5,5 - Compie un solo errore palese, espellendo per doppio giallo Ramirez già ammonito: la decisione sembra troppo severa.

SAMPDORIA - LAZIO 1-2

MARCATORI: 2', 20' Caicedo, 57' Quagliarella

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala (82' Gabbiadini), Ferrari, Colley (17' Tonelli), Murru; Praet, Ekdal, Linetty (46' Jankto); Ramirez; Defrel, Quagliarella.

A disp.: Rafel, Belec, Bereszyinski, Tavares, Barreto, Vieira, Saponara, Caprari, Sau.

All.: Marco Giampaolo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo (68' Marusic), Parolo, Leiva, Cataldi (78' Badelj), Lulic; Correa, Caicedo (63' Immobile).

A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Armini, Zitelli, Jordao, Neto.

All.: Simone Inzaghi.

AMMONITI: Ferrari, Tonelli, Murru, Sala (S), Wallace, Acerbi, Lulic (L).

ESPULSI: Ramirez (S).

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Di Liberatore-Tonolini

IV UFFICIALE: Aureliano

VAR: Calvarese

AVAR: Tegoni

