NAPOLI MERTENS / "Ho ancora un anno di contratto. A me piace giocare qui, poi vediamo cosa vuole fare la dirigenza". Intervistato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Frosinone-Napoli, Dries Mertens ha parlato così del suo futuro.

L'attaccante belga ha poi proseguito: "I tifosi ci chiedono di sudare per la maglia ed è quello che stiamo facendo. Vedo un futuro molto bello per il Napoli. Un incontro con la dirigenza? Ho ancora un anno, vedremo". Una battuta, infine, sul traguardo degli 81 gol in Serie A come: "È un traguardo molto bello per me, ma oggi contavano i tre punti".