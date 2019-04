ATALANTA UDINESE CONFERENZA GASPERINI / Conquistata la finale di Coppa Italia, l'Atalanta non vuole fermarsi e si rituffa in campionato a caccia del sogno Champions League. Gian Piero Gasperini ha presentato il 'Monday Night' contro l'Udinese nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Possiamo chiudere alla grande una settimana che può rivelarsi decisiva.

La Champions? Dipende soprattutto da noi. Con un successo torneremmo davanti. Occhio, però, ai bianconeri, che hanno centrato risultati positivi nonostante un calendario non semplice. In campionato le partite sono tutte difficili e ricche di insidie, non sempre è possibile vincere con continuità. Le giornate diminuiscono e diventano sempre più importanti, noi vogliamo i tre punti". Annuncio, infine, sulle condizioni di: "Sta bene, l'unico indisponibile è Toloi".