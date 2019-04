JUVENTUS PARATICI SAMPDORIA LAZIO / Fabio Paratici a Marassi per assistere dal vivo a Sampdoria-Lazio: il responsabile dell'area sport della Juventus è stato beccato sulle tribune dello stadio ligure dove sta assistendo alla sfida tra i blucerchiati di Giampaolo e i biancocelesti di Simone Inzaghi. Inevitabile pensare a qualche obiettivo di calciomercato con i bianconeri che da tempo seguono ad esempio Dennis Praet, 24 anni, centrocampista belga, da almeno un paio di stagioni sul taccuino degli osservatori juventini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Magari un'occhiata andrà anche ad Audero, considerata anche l'infortunioe la voglia dell'ex Genoa di trovare maggior spazio: il portiere era di proprietà della Juventus fino a gennaio quando la Sampdoria lo ha acquistato a titolo definitivo in un'operazione che ha anche eliminato il diritto di controriscatto da parte dei piemontesi, anche se si parla di un accordo verbale che darebbe alla Juventus la possibilità di pareggiare un'eventuale offerta. Non sono in campo, invece, altri due calciatori accostati alla Juve: il difensoredellae Sergejdella