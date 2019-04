CINA CANNAVARO GUANGZHOU / Fabio Cannavaro rinuncia alla Nazionale cinese.

In una dichiarazione rilasciata ad 'ansa.it', l'ex difensore ha annunciato la propria decisione di non accettare il doppio incarico di commissario tecnico e allenatore del: "Per rispetto del paese che da alcuni anni mi ospita sento il dovere di comunicare la rinuncia all'incarico di allenatore della nazionale cinese di calcio. Voglio ringraziare il Guangzhou Evergrande e la federazione cinese per aver pensato a me come allenatore delle due squadre più importanti del paese; ma il doppio incarico mi porterebbe via troppo tempo dalla mia famiglia". L'allenatore guiderà dunque solo il club asiatico.

