NAPOLI ANCELOTTI QATAR / Secondo in classifica ma fuori da coppa Italia ed Europa League, la prima stagione a Napoli di Carlo Ancelotti è molto criticata da parte della tifoseria, come dimostra la contestazione avvenuta oggi a Frosinone. Ora per il tecnico di Reggiolo spunta fuori anche la possibilità di vivere un'altra esperienza con una Nazionale.

Lo riferisce Ciro Venerato, giornalista della Rai, parlando a 'Radio Sportiva': "Ancelotti avrebbe confessato a qualche amico che sarebbe tentato di vivere un'esperienza legata alla nazionale qatariota nel 2022, ma questo senza lasciare il Napoli, cioè dedicarsi al Qatar soltanto durante il periodo del Mondiale. Parliamo di un'idea, giusto per buttare lì la sua candidatura se il Qatar dovesse rivolgersi ad un grande tecnico internazionale". Tutti gli aggiornamenti sul mercato del CLICCA QUI ! Ancelotti è legato alla squadra partenopea con un contratto in scadenza nel 2021 e si è parlato spesso di un possibile prolungamento.