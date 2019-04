CALCIOMERCATO ROMA MILAN CONTE / La candidatura di Antonio Conte per la panchina della Roma in vista della prossima stagione si fa sempre più forte soprattutto dopo le parole di stima di ieri rilasciate da Francesco Totti. L'ex ct della nazionale è stato però spesso accostato anche al Milan per il post-Gattuso e questa sera sarà presente allo stadio per il posticipo di Serie A tra Torino e rossoneri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per l'occasione Conte potrebbe anche scambiare quattro chiacchiere con un suo grande amico, Gianluca. Il ds granata è il candidato numero uno per il ruolo di direttore sportivo della Roma il prossimo anno e la presenza dell'ex juventino allo stadio potrebbe essere un indizio di mercato. Non va comunque sottovalutata anche la pista Milan, club ancora a caccia di un sostituto di Gattuso, che dovrebbe essere ai saluti indipendentemente dalla qualificazione alla prossima Champions. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI