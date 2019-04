PAGELLE E TABELLINO DI Sampdoria-Lazio 0-2: i voti del primo tempo

PAGELLE TABELLINO SAMPDORIA LAZIO PRIMO TEMPO / Allo stadio Luigi Ferraris la Lazio di Simone Inzaghi domina la Sampdoria per gran parte del primo tempo, andando negli spogliatoi sul risultato di 0-2. A sbloccare la gara in favore dei biancocelesti ci ha pensato Caicedo, lesto a rubare un pallone a Colley e poi bravo a superare in uscita Audero. Lo stesso centravanti ospite sigla poi il raddoppio con un colpo di testa in anticipo su Tonelli, entrato al posto del gambiano.

Nel finale la Sampdoria rimane in 10, a causa dell'espulsione di

SAMPDORIA

Audero 6

Sala 5,5

Ferrari 5,5

Colley 4,5 (Dal 17' Tonelli 5,5)

Murru 6

Praet 6

Ekdal 5,5

Linetty 6

Ramirez 5

Defrel 5,5

Quagliarella 5,5

All.: Giampaolo 5,5

LAZIO

Strakosha 6,5

Wallace 6

Acerbi 6

Bastos 6

Romulo 6,5

Parolo 6

Leiva 5,5

Cataldi 6

Lulic 6

Correa 6,5

Caicedo 7,5

All.: Inzaghi 6,5

Arbitro: Maresca 5,5

SAMPDORIA - LAZIO 0-2

MARCATORI: 2', 20' Caicedo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley (17' Tonelli), Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

A disp.: Rafel, Belec, Bereszyinski, Tavares, Barreto, Jankto, Vieira, Saponara, Gabbiadini, Caprari, Sau.

All.: Marco Giampaolo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Caicedo.

A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Armini, Zitelli, Marusic, Badelj, Jordao, Neto, Immobile.

All.: Simone Inzaghi.

AMMONITI: Ferrari (S), Acerbi (L).

ESPULSI: Ramirez (S).

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Di Liberatore-Tonolini

IV UFFICIALE: Aureliano

VAR: Calvarese

AVAR: Tegoni

