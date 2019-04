GENOA SEMPLICI / Leonardo Semplici per la panchina del Genoa: come riferisce 'Sky'', l'allenatore della Spal è uno dei nomi vagliati dalla dirigenza rossoblù per la prossima stagione. La squadra ligure, attualmente guidata da Cesare Prandelli, non è ancora salva matematicamente ma già si lavora per l'anno che verrà.

Proprio la posizione diè stata fortemente a rischio nella scorsa settimana e la sua conferma è tutt'altro che scontata: Semplici è uno dei nomi in caso di un eventuale cambio di guida tecnica deciso a fine stagione. L'allenatore della Spal guida la squadra di Ferrara dal 2014 ed è riuscito a conquistare la duplice promozione consecutiva e lo scorso anno la salvezza nel massimo campionato.