LEEDS ASTON VILLA BIELSA FAIR PLAY / Pomeriggio di ordinaria follia per Marcelo Bielsa e il suo Leeds United, protagonista nella sfida di Championship contro l'Aston Villa. Il match termina 1-1, ma il gol del pareggio definitivo ha dell'incredibile. Nell'incontro casalingo di oggi i 'Whites' vanno in vantaggio al 72esimo con una rete di Klich mentre Kodjia del Villa era a terra infortunato.

Il calciatore del Leeds ha infatti proseguito l'azione andando in rete con l'avversario a terra, facendo quindi infuriare gli ospiti. Da questa rete è infatti scaturita una rissa che ha portato all'espulsione die a grande tensione in campo per diversi minuti di pura apprensione.

È qui che entra in scena Marcelo Bielsa che armato di fair play, dopo le proteste del manager avversario Terry, ha obbligato i suoi calciatori a concedere il gol del pareggio all'Aston Villa. Un epiologo incredibile che di fatto 'regala' la promozione diretta allo Sheffield che vola a +5 sulla compagine del 'Loco' ad una giornata dalla fine.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui