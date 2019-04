PAGELLE E TABELLINO CHIEVO PARMA VOTI/ Termina in parità la sfida del Bentegodi fra Chievo e Parma, firmata dalle reti di Juraj Kucka e Riccardo Meggiorini. Il primo ad arrivare è il gol di Kuco, bravo ad approfittare dell'imprecisione di Semper. Nella ripresa, l'entrata in campo di Sergio Pellissier cambia le cose e i padroni di casa raggiungono il pari grazie al loro numero 69.

CHIEVOVERONA

Semper 5,5 - Poteva fare decisamente meglio in occasione del gol del Parma firmato da Juraj Kucka.

Depaoli 6,5 - Qualche discesa interessante e buona solidità anche in fase di copertura, nonostante avesse Gervinho sulla sua fascia.

Cesar 5,5 - Tanta fisicità ma poco dinamismo che lo limita molto.

Bani 6 - Ordinaria amministrazione per il giovane difensore centrale clivense.

Barba 5,5 - Rimedia un giallo evitabile. Prova a farsi perdonare con il gol ma Sepe gli nega la rete.

Leris 6 - Tanta corsa. Manca ancora un po' di qualità ma i presupposti per crescere bene ci sono.

Rigoni 5 - Tante giocate senza precisione e anche con poca cognizione tattica.

Hetemaj 5,5 - Il solito guerriero del centrocampo gialloblù, gli manca la qualità nell'ultimo passaggio. Dall'86' Karamoko S.V.

Vignato 7 - Tanti spunti interessanti e anche qualche corsa per difendere. Questo ragazzo può rappresentare la rinascita del Chievo. Dal 79' Kiyine S.V.

Meggiorini 6,5 - Di testa firma la rete che vale l'onore della squadra allenata da Di Carlo, ben messa in campo nonostante la retrocessione.

Stepinski 5 - Praticamente non pervenuto.

Dal 63' Pellissier 7 - Entra e fa ripartire i meccanismi offensivi del Chievo, che grinta!

All. Di Carlo 6,5 - Onore alla sua squadra, in grado ancora di lasciare tutto sul rettangolo verde e fermare un Parma con molte più motivazioni.

PARMA

Sepe 6,5 - Bello l'intervento su Federico Barba che evita che la rimonta si completi.

Gazzola 5,5 - Non spinge tanto per coprire dietro, ma anche difensivamente non è impeccabile. Dal 79' Sprocati S.V.

Iacoponi 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione del giocatore allenato da Roberto D'Aversa.

Bruno Alves 6 - Peccato per quell'ammonizione su Pellissier nel finale, solita solida prestazione del portoghese.

Bastoni 6 - Attento e senza fronzoli, l'Inter può ben sperare.

Dimarco 6,5 - Si propone spesso, anche in maniera pericolosa, con un Gervinho più in forma avrebbe potuto fare molto di più.

Barillà 5,5 - Tanta legna ma pochi appoggi di livello in grado di far ripartire bene i suoi.

Kucka 6,5 - Si conferma uomo da trasferta e certezza in questo Parma sempre più vicino alla salvezza.

Scozzarella 6 - Il compitino può anche bastare per il playmaker dei ducali. Dal 79' Rigoni S.V.

Gervinho 5,5 - Tenta l'affondo diverse volte ma la gabbia dei giocatori del Chievo funziona alla grande.

Siligardi 6 - Non gioca propriamente nel suo ruolo e si vede, ma ha qualche colpo interessante. Dall'87' Stulac S.V.

All. D'Aversa 5,5 - Si può parlare di due punti persi, ma oggi non era facile giocare contro questo Chievo.

ARBITRO: Sacchi 6 - Partita ben diretta dal fischietto maceratese.

TABELLINO

Chievo-Parma 1-1

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Cesar, Bani, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj (Dall'86' Karamoko); Vignato (Dal 79' Kiyine); Meggiorini, Stepinski (Dal 63' Pellissier). All.: Di Carlo

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola (Dal 79' Sprocati), Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Barillà, Scozzarella (Dal 79' Rigoni), Kucka; Gervinho, Siligardi (Dall'87' Stulac). All.: D’Aversa

Arbitro: Sacchi (Macerata).

Marcatori: 38' Kucka (P), 66' Meggiorini (C)

Ammoniti: 32' Cesar (C), 37' Leris (C), 67' Gazzola (P), 72' Barba (C), 80' Bruno Alves (P), 90+3' Gervinho (P)

Espulsi:

