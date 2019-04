FROSINONE NAPOLI OUNAS TENTATO FURTO / All'esterno dello stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone è avvenuto un episodio increscioso.

Adam Ounas ha lasciato lo stadio per andare via in auto e alcuni tifosi del Frosinone hanno provato a rubargli lo zaino. Un fatto che si incastra in un clima non amichevole.