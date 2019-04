CALCIOMERCATO MILAN POCHETTINO / L’addio di Gennaro Gattuso al Milan sembra ormai inevitabile, a prescindere dal risultato finale con cui concluderanno la stagione i rossoneri. Secondo l'edizione odierna del quotidiano 'Express', Ivan Gazidis, ceo del club milanese, avrebbe individuato in Mauricio Pochettino la figura giusta per ricorprire il posto lasciato eventualmente vacante dal tecnico calabrese.

L'allenatore argentino, attualmente legato al, sarebbe quindi il preferito di Gazidis, ma al momento appare complicato ipotizzare un suo addio agli 'Spurs'. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Pochettino nelle ultime annate ha collezionato ottimi risultati con il club londinese arrivando anche all'attuale semifinale di Champions League grazie a scelte sempre mirate ed oculate anche in sede di mercato. Secondo il quotidiano britannico però, Daniel Levy presidente del Tottenham, non pare intenzionato a lasciar andar via l'argentino. Le alternative in casa Milan non mancano e portano ai nomi made in Italy di Maurizio Sarri ai ferri corti col Chelsea, e Antonio Conte, più vicino però alla Roma.

