COPPA ITALIA FEMMINILE FIORENTINA JUVENTUS WOMEN / Ancora un successo nazionale nel mondo bianconero. La Juventus Women batte 2-1 l'eterna rivale Fiorentina, nella finalissima di Coppa Italia femminile completando così il double nel giro di una manciata di giorni.

Le bianconere avevano infatti già conquistato lo Scudetto prima di completare l'opera oggi pomeriggio grazie alle reti di Petronellae Valentinaanche in coppa nazionale. Per la 'Viola' in gol Stéphanie Öhrström. La Juventus colleziona dunque la prima Coppa Italia in campo femminile che fa il paio con il secondo scudetto della sua storia. Al termine della sfida il presidente federale Gravina ha premiato le bianconere di fronte a 4076 spettatori.