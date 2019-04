NAPOLI ANCELOTTI INSIGNE/ Ascoltato ai microfoni di 'Sky Sport', Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne: "Intanto spero che recuperi dal piccolo infortunio che ha, l'obiettivo di tutti è di finire bene la stagione e alla fine parleremo con tutti.

Se lui ha il desiderio di rimanere al Napoli saremo contentissimi è un patrimonio per questa società. Nella prima parte di stagione è stato determinante, come lo sono stati. E' vero che non si può comprare il top player ma è anche vero che non siamo costretti a vendere". Per le ultime notizie sul calciomercato del Napoli---> clicca qui!