NAPOLI VERETOUT FIORENTINA ALLAN/ Jordan Veretout, playmaker della Fiorentina ora di Vincenzo Montella, sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione estiva di calciomercato.

L'ex giocatore dell'Aston Villa, dopo due stagioni ad alti livelli al Franchi, potrebbe tentare il salto di qualità e raggiungere una piazza con maggiori ambizioni. Il suo nome è stato accostato a diversi top club italiani fra cui il Napoli. Gli azzurri, stando a quanto riportato dal 'Sunday Mirror', potrebbero accelerare per Veretout nel caso che, a gennaio obiettivo del PSG, andasse via dal club partenopeo. Per le ultime notizie sul calciomercato delle grandi squadre europee---> clicca qui!