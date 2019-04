Pagelle Frosinone-Napoli: i voti del primo tempo

PAGELLE TABELLINO FROSINONE NAPOLI PRIMO TEMPO / Primo tempo tutto sommato positivo per un Napoli tutto sommato molto propositivo, determinato a chiudere il discorso secondo posto e dare una sterzata alla stagione. Tante occasioni per gli azzurri, ma alla fine decide questo primo tempo una magia su punizione di Dries Mertens (con Sportiello piazzato un po' male), che raggiunge Maradona nella storia azzurra a quota 81 reti in campionato.

Frosinone che comunque non dispiace e anzi ad inizio gara va anche vicinissimo al gol con unmolto vivace, poi per il resto ci prova anche ma non trova più gli spazi giusti per colpire.

FROSINONE

Sportiello 5,5

Goldaniga 6

Ariaudo 5,5

Brighenti 6

Ghiglione 5,5

Gori 6

Maiello 6

Valzania 6

Beghetto 5,5

Pinamonti 6

Trotta 6

All. Baroni 6



NAPOLI

Ospina 6

Malcuit 6,5

Luperto 6

Koulibaly 6

Ghoulam 6

Callejon 6,5

Zielinski 6,5

Fabian 6

Younes 6,5

Mertens 7

Milik 6

All. Ancelotti 6

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui