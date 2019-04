MANCHESTER CITY GUARDIOLA MAGUIRE / Impegnato in questo finale di stagione nella conquista della FA Cup e della Premier League, il Manchester City guarda già al mercato della prossima stagione e pensa a nuovi innesti soprattutto per la difesa. In questo senso il manager catalano sta puntando con forza a Harry Maguire.

Il difensore centrale dele della nazionale inglese piace molto al club di Manchester, ma per le 'Foxes' il giocatore è incedibile. O quasi: servono 105 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore. Lo riporta il 'Sun', che sottolinea come i 'Citizens' potrebbero superare il record per l'acquisto di un difensore detenuto dalcon. Un'alternativa a Maguire sarebbedel, su cui piomberebbe tra l'altro il Leicester in caso di cessione dello stesso Maguire.