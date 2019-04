INTER JUVENTUS RAKITIC / Nonostante sia un punto fermo di Ernesto Valverde, Ivan Rakitic è stato individuato dalla dirigenza del Barcellona come una delle potenziali cessioni per fare cassa e rifinanziare, almeno parzialmente, il mercato in entrata.

Il centrocampista croato è finito da tempo sui taccuini di, ma dopo la conquista della Liga da parte del club catalano ha ribadito la sua volontà di restare. "Non voglio andare da nessuna altra parte. Spero che il club, il presidente, l'allenatore e la tifoseria la pensino come me e che arrivi il momento in cui mi dicano che resterò qui altri tre anni. Mi piacrebbe dire che ho ancora tre anni di contratto e che resterò qui altri tre anni. Nel calcio può succedere di tutto, ma io sono tranquillo".

