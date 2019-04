CALCIOMERCATO INTER ROMA JUVENTUS PSG MARSIGLIA BENITEZ MOURINHO CONTE / La finestra di calciomercato estiva sarà molto calda anche per quanto riguarda gli allenatori. Sono molte le squadre infatti che sarebbero alla ricerca di una nuova guida tecnica per affrontare al meglio la prossima stagione.

In Italia infatti il futuro dinon sembrerebbe essere concretamente delineato sulle panchine rispettivamente di Juventus, Inter e Roma.

Tra gli allenatori attualmente liberi ci sono Mourinho e Conte. Il primo è uno dei candidati per la panchina dei nerazzurri così come il secondo, che piace però anche a giallorossi e bianconeri. Oltre alle tre squadre italiane, anche il PSG sarebbe interessato alle prestazioni dei due tecnici. Secondo quanto riferito però da 'mirror.co.uk', i parigini starebbero guardando anche al profilo di Rafa Benitez, attualmente al Newcastle. Il tecnico spagnolo, sul quale ci sarebbe anche il Marsiglia, godrebbe di grande considerazione nel PSG per la sua esperienza internazionale. Qualora Benitez approdasse nel club parigino, verrebbe meno una pretendente importante per Mourinho e Conte, i quali si avvicinerebbero ancor di più all'Italia.

