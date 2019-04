INTER JUVENTUS RONALDO / Juventus alla mercé dell'Inter per un tempo. Nainggolan porta meritatamente avanti i nerazzurri, poi dopo l'intervallo la reazione d'orgoglio dei campioni d'Italia trascinati da Cristiano Ronaldo. 'CR7' sfrutta al meglio l'assist d'oro col tacco di Pjanic e fredda con un mortifero sinistro l'incolpevole Handanovic.

Il fuoriclasse portoghese torna così a segnare in campionato dopo un digiuno che durava dal 15 febbraio (Juve-Frosinone 3-0, ndr), con l'obiettivo adesso di dare l'assalto alla classifica cannonieri anche ine centrare così il 'Triplete' di massimo goleador dopo aver conquistato la corona di Pichichi in Liga e Premier.

Ronaldo nella notte di 'San Siro' è stato bersagliato per tutta la partita dai fischi dei tifosi nerazzurri, centrando il 600° gol in carriera con le squadre di club e la rete numero 27 (20 in campionato) con la maglia della 'Vecchia Signora'. L'ex Real Madrid ha lasciato lo stadio sorridente senza rilasciare dichiarazioni e salutando velocemente i giornalisti presenti in zona mista con un "Ciao, ciao, ciao". Sereno e soddisfatto Cristiano all'uscita dal 'Meazza', a differenza invece di un Massimiliano Allegri furioso dopo la lite in diretta tv con Adani.

