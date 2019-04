Juventus e Milan, il padre di James Rodriguez ha scelto

JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Il nome di James Rodriguez è accostato al calciomercato Juventus ormai da settimane. Il colombiano difficilmente verrà confermato dal Bayern Monaco, che non sembra intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto. L'ex Monaco farà così ritorno al Real Madrid, ma non per restarci.

Il suo futuro sarà sicuramente uno dei temi caldi della sessione estiva di mercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

Oltre alla Juve, infatti, tra i club interessati al calciatore ci sono anche Arsenal, Manchester United, Milan, Napoli e Psg e anche per questo il padrino di James, Juan Carlos Restrepo, non sta vivendo con apprensione questa fase. "Quando giorni fa sono uscite le voci sull'Inghilterra, ho chiesto a James cosa ne pensasse e mi ha detto che ufficialmente non ha ricevuto nessuna offerta - ha detto a 'Marca Claro Colombia' - e che, nel caso in cui non dovesse arrivare la conferma del Bayern, si adatterebbe perfettamente alla Premier. In Italia ho sentito che si parla della Juventus, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions. E' un'opportunità molto interessante, un club di primo livello nel mondo e sempre in lizza per vincere la Champions. Lì conosce diverse persone".

