INTER BENFICA SARAVIA / Renzo Saravia è uno dei nuovi nomi per la difesa dell'Inter. I nerazzurri sognano un nuovo colpo dal Racing Avellaneda e puntano con decisione al terzino destro argentino. Ausilio sogna un Lautaro Martinez-bis, ma sul nazionale argentino, che ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, c'è anche l'Atletico Madrid.

Oltre agli spagnoli, sempra spuntare però un'altra concorrente. Come riporta 'A Bola', anche il Benfica sarebbe interessato al difensore sudamericano. I portoghesi hanno inviato un osservatore in Argentina per vedere dal vivo il giocatore e seguirlo con attenzione. Per il quotidiano lustiano sarebbe possibile anche intavolare uno scambio: al Racing piace Franco Cervi, che potrebbe dunque lasciare il Portogallo e fare rientro in terra natia.

