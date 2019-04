VIDEO SERIE A FIORENTINA SASSUOLO GOL HIGHLIGHTS / Sfida che non ha molto da dire quella che va in scena al Franchi come posticipo della 34esima giornata di Serie A. La Fiorentina, dopo l'amara sconfitta in Coppa Italia, torna in campo e affronta un Sassuolo che è alla ricerca della matematica salvezza.

I neroverdi conservano un buon margine sull', ma una vittoria li porterebbe a +12 sui toscani. Per i viola invece l'obiettivo a questo punto è rientrare tra le prime dieci squadre del campionato. A fine gara, Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Fiorentina-Sassuolo.