DIRETTA TORINO MILAN FORMAZIONI CRONACA / E' tutto pronto per Torino-Milan. In una corince di pubblico da grande occasione, le due squadre si giocano stasera molte delle loro fiches nella corsa alla Champions League. Reduci dall'eliminazione in Coppa Italia e dal pareggio in casa del Parma, i rossoneri non possono permettersi altri passi falsi, soprattutto alla luce della vittoria della Roma contro il Cagliari. I granata, dal canto loro, non vogliono smettere di sognare e puntano al bottino totale.

Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-MILAN

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Belotti. All. Mazzarri

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus* 88 punti; Napoli* 70; Inter* 62; Roma* 58; Milan, Atalanta 56; Lazio* 55, Torino 53; Sampdoria* 48; Cagliari*, Fiorentina 40; Sassuolo, Spal* 39; Bologna* 37; Parma* 37; Genoa* 35; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone* 23; Chievo* 15.

* UNA PARTITA IN PIU'

