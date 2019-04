RINNOVO ZANIOLO AGENTE TOTTI / Nel prepartita di Roma-Cagliari, oltre a parlare di Antonio Conte, Francesco Totti ha fatto un punto anche sul rinnovo di Nicolò Zaniolo, "Nicolò un contratto ce l’ha già e va più che bene. Il rinnovo? Vediamo… le cose si fanno in due. Ma non pensate male. Il contratto è fatto…", le parole del dirigente giallorosso che sono state accolte con stupore da Claudio Vigorelli, agente del numero 22 giallorosso: "Le parole di Totti mi hanno sorpreso, l'ultimo contatto con la Roma risale ai tempi di Monchi.

Ci eravamo ripromessi di vederci a fine stagione per ristrutturare un contratto fatto in un momento diverso. Siamo concentrati sul quarto posto e ci piacerebbe si parlasse più di quanto ha fatto Zaniolo in campo che degli aspetti contrattuali. Totti però ha ragione, le cose si fanno in due. Aspettiamo da tempo che qualcuno della Roma ci chiami".

Autore di un'ottima e sorprendente stagione, l'ex Inter sta vivendo una fase di flessione nell'ultimo mese ed è stato tra i peggiori in campo proprio contro la sua ex squadra. Assente per squalifica nella gara di ieri, il giocatore piace da tempi non sospetti alla Juventus, ma nelle ultime settimane anche il Tottenham ha chiesto informazioni su Zaniolo.

