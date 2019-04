JUVENTUS INFORTUNIO ALEX SANDRO / Cristiano Ronaldo salva la Juventus a 'San Siro', con i bianconeri che hanno reagito nella ripresa all'iniziale vantaggio firmato da Nainggolan.

Tante le assenze nella serata di 'San Siro' e infermeria piena per i bianconeri, a cui potrebbe aggiungersi anche la defezione diper le ultime gare di campionato.

Il terzino brasiliano è stato costretto alla sostituzione con Spinazzola ad inizio ripresa, con Massimiliano Allegri che si è soffermato sulle condizioni del giocatore in conferenza stampa: "Ha una frattura al dito del piede, è un mese che se la porta dietro. Era un po' affaticato a livello muscolare anche perché è da tanto che corre in maniera sbagliata in campo", ha svelato il tecnico bianconero.

