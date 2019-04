CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC PSG / Una stagione a corrente alternata per Miralem Pjanic, che resta comunque il faro della Juventus di Allegri. La partita di ieri sera con l'Inter ha racchiuso l'annata del bosniaco: in difficoltà nel primo tempo, sugli scudi dopo l'intervallo con il bellissimo colpo di tacco ad innescare la rasoiata vincente di Cristiano Ronaldo. Per le ultime notizie di calciomercato Clicca Qui!

L'ex Roma è un profilo molto apprezzato sul mercato e fa gola alle big d'Europa.

Oltre aldell'estimatore Zidane, anche ilfarebbe sul serio per il cartellino di Pjanic: il club campione di Francia - stando al 'Sun' - starebbe preparando un'offerta superiore ai 70 milioni di euro per convincere la Juve a privarsi del giocatore. La società bianconera però valuterebbe la cessione del centrocampista classe '90 soltanto di fronte ad una proposta economica intorno ai 100 milioni. Per una sua eventuale sostituzione la dirigenza della Continassa potrebbe pensare ad uno tra