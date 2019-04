CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri al termine di Inter-Juventus ha ribadito la propria volontà di continuare il ciclo con la formazione campione d'Italia.

Il tecnico livornese, infuriato a fine match dopo la lite in diretta tv con Adani , non ha dubbi su quello che sarà il suo futuro: "Ci sarà ancora Allegri la prossima stagione in panchina perché voglio rimanere alla- dichiara l'allenatore bianconero in conferenza stampa - Ho un contratto di un altro anno e quindi ci incontreremo con la società per programmare a mente lucida e fredda la squadra della prossima stagione".